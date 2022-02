Mainz

Beratungen im Ahrtaler Traumahilfezentrum stark nachgefragt

In den ersten drei Monaten seit Bestehen haben im Traumahilfezentrum im Ahrtal bis Februar bereits 310 Einzelberatungen stattgefunden. Zudem nahmen 28 Personen an Gruppenangeboten teil, wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium in Mainz am Freitag mitteilte. Darüber hinaus habe es sieben Fortbildungen gegeben.