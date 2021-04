Mainz

Beratung bei Hass im Netz startet im Herbst

Wer in Rheinland-Pfalz von Hass und Drohungen aus dem Internet betroffen ist, kann sich ab Herbst an eine neue Beratungsstelle wenden. Als erster Baustein des Landesaktionsplans gegen Rassismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit werde bei der Fachstelle m*power in Koblenz ein Beratungsangebot zu Fällen von digitaler Gewalt eingerichtet, teilte das Familien- und Integrationsministerium am Donnerstag in Mainz mit. Zur Finanzierung von zwei Vollzeitstellen für die Beratungsstelle wurden Fördermittel von 127 250 Euro bewilligt.