Stuttgart

Belastung mit Grundsteuer B in Lissendorf am höchsten

Die Gemeinde Lissendorf in der Eifel verlangt in Rheinland-Pfalz den höchsten Hebesatz für die Grundsteuer auf bebaute oder bebaubare Grundstücke. Das geht aus einer Erhebung der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach verlangt die Kommune bei Gerolstein einen Hebesatz von 700 Prozent. Im Durchschnitt liegt der Hebesatz der Kommunen im Land für die Grundsteuer B bei 384 Prozent. Spitzenreiter unter den Flächenländern ist Nordrhein-Westfalen mit einem Wert von durchschnittlich 546 Prozent.