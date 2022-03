Zweibrücken

Unfall

Beim Wenden Motorradfahrer missachtet: Schwer verletzt

Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer ist in Zweibrücken schwer verletzt worden. Der Mann war am Freitag mit dem Auto einer 60-Jährigen zusammengestoßen, wie die Polizei am Samstag berichtete. Diese habe auf der Straße wenden wollen, dabei habe sie den Mann auf dem Motorrad nicht beachtet. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die Beifahrerseite des Autos. Bei dem Sturz zog sich der 66-Jährige eine Beckenfraktur, eine ausgekugelte Hüfte sowie eine Kopfverletzung zu. Bei der Kollision entstand ein Gesamtschaden von insgesamt rund 1500 Euro.