Beim Parken abgestürzt: Zwei Deutsche in Tirol verletzt

Neustift im Stubaital (dpa/lrs) – Eine Frau aus dem Kreis Alzey-Worms ist beim Einparken ihres Fahrzeugs im österreichischen Bundesland Tirol sechs Meter tief in ein Bachbett gestürzt. Bei dem Unfall am Donnerstag wurden die 53 Jahre alte Frau und ihr gleichaltriger Beifahrer in dem Auto eingeklemmt, wie die Polizei am Freitag berichtete. Die Frau wurde leicht verletzt, der Mann brach sich ein Handgelenk.