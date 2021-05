Mainz

Beim BVB spielt Reyna für Piszczek: Mainz mit Dahmen im Tor

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund tritt im Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag beim FSV Mainz 05 mit einer auf zwei Positionen veränderten Startformation an. Für den verletzten Verteidiger Lukasz Piszczek (Muskelverhärtung) steht Thomas Meunier in der Startformation. Im Mittelfeld hat BVB-Trainer Edin Terzic im Kampf um den Einzug in die Champions League für Emre Can, der zunächst auf der Bank Platz nahm, Giovanni Reyna nominiert.