Beim Anfahren am Berg gescheitert: 15-Jähriger am Steuer

Mainz (dpa/lrs). Weil er an einem Anstieg mehrfach sein Auto abgewürgt hat, ist ein 15-Jähriger in Mainz am Steuer eines Wagens erwischt worden. Nachdem am frühen Sonntagmorgen mehrere Anfahrversuche an einer zentralen Kreuzung nahe dem Hauptbahnhof missglückt waren, stieg ein 30-Jähriger in einem Wagen dahinter aus und wollte helfen, wie die Polizei in Mainz am Montag mitteilte. Dabei habe der 30-Jährige starken Schmorgeruch von der Kupplung des Autos vor ihm bemerkt. Da der Fahrer vor ihm einen hilflosen und auch sehr jungen Eindruck gemacht habe, sei die Polizei alarmiert worden.

Als eine Streife eintraf, stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 15 Jahre alt war. Die Polizisten brachten ihn den Angaben zufolge nach Hause. Die Mutter hatte laut der Mitteilung noch gar nicht bemerkt, dass ihr Autoschlüssel weg gewesen sei.

