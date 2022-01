Mainz

Beim 0:1 in Mainz: Polter und Pantovic streiten um Elfmeter

Wenn zwei sich streiten – verschießt der eine. Milos Pantovic und Sebastian Polter waren sich bei der 0:1-Niederlage des VfL Bochum am Samstag in Mainz nicht einig, wer beim Strafstoß in der ersten Halbzeit ran darf. Das räumten beide Fußballprofis nach dem Spiel in der Fußball-Bundesliga freimütig ein.