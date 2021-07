Worms( dpa/lrs)

Beifahrerin stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen

Worms( dpa/lrs). Bei einem Unfall ist in Worms eine 74 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein 29 Jahre alter Mann wurde leicht verletzt. Er war nach Angaben der Polizei mit seinem Auto am frühen Freitagmorgen gegen einen geparkten Lastwagen gefahren. Dabei erlitt seine Beifahrerin so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Kurz darauf rammte ein weiteres Auto den nicht ordnungsgemäß abgestellten Sattelschlepper. Die 52 Jahre alte Fahrerin des Wagens blieb jedoch unverletzt. Die Polizei vermutet, dass die beiden Autofahrer durch die aufgehende Sonne geblendet waren und daher den Lastwagen zu spät sahen. Es entstand ein Schaden von insgesamt rund 20.000 Euro.