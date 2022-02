Homburg

Bei Kusel erschossene Polizistin wird beigesetzt

Nach der Bestattung eines vor zwei Wochen in der Westpfalz ermordeten Polizisten wird nun auch seine getötete Kollegin beigesetzt. Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin wird an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) in saarländischen Homburg-Erbach beerdigt. Geplant ist eine Trauerfeier mit einer Ehrenwache der Polizei. Die Familienangehörigen würden sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit von der Verstorbenen verabschieden, teilte die Hochschule der Polizei in Koblenz mit. Für weitere Trauergäste erfolge eine Tonübertragung vor der Aussegnungshalle. Im Anschluss folge die Urnenbestattung auf dem Friedhof Homburg-Erbach.