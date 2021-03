Mainz

Bei hoher Inzidenz: Umstellung auf Fernunterricht möglich

Nach den Osterferien können Schulen in Regionen mit einer hohen Corona-Inzidenz auf den Fernunterricht umgestellt werden. Grundsätzlich bleibe es nach den Ferien beim Wechselunterricht in geteilten Klassen, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch in Mainz mit. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz über 100 werde jedoch das Gesundheitsamt mit den Verantwortlichen vor Ort und der Schulaufsicht beraten, ob weiter Wechselunterricht stattfinden könne oder auf Fernunterricht umgestellt werden müsse.