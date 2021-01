Mainz

Behörden und Ministerien nutzen weiter Faxgeräte

Sowohl Staatskanzlei als auch die Ministerien in Rheinland-Pfalz nutzen in Zeiten von Internet und Digitalisierung nach wie vor Faxgeräte. Wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage des AfD-Abgeordneten Joachim Paul im rheinland-pfälzischen Landtag hervorgeht, kommen etwa in der Staatskanzlei 24 Faxgeräte zum Einsatz, beim Wirtschaftsministerium 19. Auch Landesbehörden wie das Statistische Landesamt und Finanzämter sowie Kommunalverwaltungen nutzen demnach das Fax.