Archivierter Artikel vom 08.03.2020, 16:30 Uhr

Behörden schließen wegen Coronavirus sieben Schulen

Wachenheim/Andernach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz bleiben wegen der Zunahme der Coronavirus-Infektionen vorsorglich sieben Schulen geschlossen. Nach Angaben der Schulaufsicht vom Sonntag wird es von diesem Montag (9.3.) an in folgenden Einrichtungen im Land zunächst keinen Unterricht geben: Kurfürst-Salentin-Gymnasium Andernach, Bertha-von-Suttner-Gymnasium Andernach, Geschwister-Scholl-Realschule plus Andernach, Realschule plus St. Thomas Andernach, Grundschule Ehrenbreitstein Koblenz. Wie lange die Schließung dauern soll, wurde zunächst nicht mitgeteilt.