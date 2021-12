Trier

Behörde warnt vor Spendenaufrufen über das Telefon

Die Spendenaufsicht in Rheinland-Pfalz warnt in der Vorweihnachtszeit vor Werbeanrufen für Geldspenden. In der Zeit der Corona-Pandemie hätten Spendenaufrufe über das Telefon „enorm zugenommen“, teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier mit. Hier sei Vorsicht geboten. Man solle sich nicht unter Druck setzen lassen, sondern zunächst prüfen, welche Organisation dahinter stehe.