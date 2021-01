Mainz

Behindertenbeauftragter für Nachbesserung der Impfverordnung

Die Behindertenbeauftragten von Bund und Ländern fordern ein besseres Schutzkonzept für Menschen mit Behinderung in der Corona-Pandemie. „Bei vielen Menschen mit Behinderungen gibt es Verunsicherung, wie sie in der Impfpriorisierung berücksichtigt werden“, teilte Matthias Rösch, Landesbeauftragter für die Belange von Menschen mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz, am Dienstag mit. „Hier muss die Impfverordnung des Bundes nachgebessert werden, um mehr Sicherheit für die Menschen mit Behinderungen zu erreichen.“