Bodenheim

Befragung: Verbraucher kaufen in Corona-Zeiten mehr Wein

Die Verbraucher in Deutschland haben laut dem Deutschen Weininstitut (DWI) wegen Gaststätten-Schließungen in der Corona-Krise zuletzt deutlich mehr Wein gekauft. Im zweiten Quartal lag der Zuwachs demnach gegenüber dem Vorjahreszeitraum bei 12,5 Prozent, wie das DWI am Freitag in Bodenheim bei Mainz mitteilte. Absolute Zahlen ermöglicht die auf der Befragung von 20 000 Haushalten beruhende Erhebung des Marktforschungsinstituts Nielsen, auf die sich das Institut beruft, aber nicht. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Wein in Deutschland lag zuletzt bei 20,1 Litern im Jahr.