Mainz

Beethoven-Produktion soll virtuelles Publikum bekommen

Das Staatstheater Mainz hat sein Publikum aufgerufen, für eine Produktion zum 250. Geburtstag von Beethoven Porträtfotos zu schicken. Die Bilder sollen auf den Sitzen im Großen Haus angebracht werden und so ein Stellvertreter-Publikum bilden für „Beethoven – ein Geisterspiel“. Die Produktion wurde wegen der Einschränkungen der Corona-Krise völlig umgestaltet und soll am 14. Juni im Fernsehprogramm von 3sat gezeigt werden. Wer virtuell dabei sein will, wird gebeten, ein Foto von sich bis zum 23. Mai an die Mail-Adresse jclemens@staatstheater-mainz.de zu schicken, mit dem Betreff „GEISTERBILD“.