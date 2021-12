Bruchmühlbach-Miesau

Beerdigung von Fußball-Idol Horst Eckel in Vogelbach

Horst Eckel soll am Donnerstag (9. Dezember) in seiner Heimatgemeinde Bruchmühlbach-Miesau beerdigt werden. Dies bestätigte seine Tochter Dagmar Eckel am Sonntag der Deutsche Presse-Agentur. „Papa hat die Fans hoch eingeschätzt, deshalb sollen sie auch dabei sein. Ich weiß, dass viele Freunde kommen werden“, sagte sie. Sie müsse mit der Gemeinde noch einiges abstimmen, aber sie gehe davon aus, dass in der Corona-Pandemie Besucher im Freien dabei sein können. Zuerst hatte die „Bild“ über den Beerdigungstermin berichtet. Der Fußball-Weltmeister von 1954 war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben.