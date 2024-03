Kaiserslautern

Geschichte

Bedeutender Kunstkauf: «Spur» in der Pfalzgalerie

Von dpa/lrs

Rudolf Levy gilt als Mittler zwischen Deutschland und Frankreich, floh vor der Judenverfolgung und wurde in Auschwitz ermordet. Künftig erinnert in Kaiserslautern eine Wandinstallation an den Maler.