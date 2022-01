Ludwigshafen/Mainz

Beat Fehlmann bleibt Intendant der Staatsphilharmonie

Beat Fehlmann bleibt weitere fünf Jahre Intendant der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Sein Vertrag beim größten Sinfonieorchester des Landes mit Sitz in Ludwigshafen sei am Donnerstag bis Ende August 2028 verlängert worden, teilte Kulturministerin Katharina Binz in Mainz mit. „Die von Fehlmann gesetzten Impulse zur strukturellen und künstlerischen Entwicklung des Orchesters haben sehr schnell Erfolge gezeigt“, sagte die Grünen-Politikerin. „Dass er diesen Weg nun weiterverfolgen wird ist für die Deutsche Staatsphilharmonie ein wahrer Glücksfall.“