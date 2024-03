Plus Rheinland-Pfalz

Bearbeitungsstau beim Bundesflüchtlingsamt: 12.219 Asylbewerber stecken in Rheinland-Pfalz fest

Von Ursula Samary

i Ein Zaun auf dem Gelände der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil Foto: Birgit Reichert/picture alliance/dpa

Das Verwaltungsgericht Trier erledigt Asylklagen in weniger als vier Monaten. Aber auch dieses bundesweite Rekordtempo verkürzt den Aufenthalt von ausreisepflichtigen Ausländern in Rheinland-Pfalz nur äußerst bedingt. So laufen für noch 12.219 Asylbewerber teils langwierige Anerkennungsverfahren beim Bundesflüchtlingsamt (BAMF), wie das Mainzer Integrationsministerium auf Anfrage mitteilt.