Trier

Verwaltungsgericht

Beamter arbeitet während Dienstzeit und verliert Job

Ein Beamter in Rheinland-Pfalz verliert seine Arbeit, weil er während seiner Dienstzeit als Fahrlehrer gearbeitet hat. Das entschied das in diesem Fall landesweit zuständige Verwaltungsgericht Trier in einem Disziplinarverfahren nach Mitteilung vom Montag.