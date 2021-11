Saarbrücken

Beamtenbund ruft zum Streik in Landesverwaltungen auf

Der Beamtenbund (dbb) hat für kommenden Dienstag (23. November) zum ganztägigen Warnstreik im saarländischen Landesdienst aufgerufen. „Aufgerufen sind alle Beschäftigte in den Landesverwaltungen,“ teilte Ewald Linn, Vorsitzender des Beamtenbundes im Saarland, am Freitag mit. Dazu gehören unter anderem die Ministerien und der Landesbetrieb für Straßenbau. Die Gewerkschaft Verdi plane außerdem einen Streik in den Universitätskliniken. Zudem findet am Dienstag eine gemeinsame Kundgebung mit den DGB-Gewerkschaften vor der Congresshalle in Saarbrücken statt. Die Planung des Streiks könne aber aufgrund der aktuellen Corona-Lage geändert werden, sagte Linn.