Baumholder

Baumholder: Streitkräfte trainieren Transport von Verletzten

Im Rahmen der US-geführten Militärübung „Defender Europe 21“ haben Streitkräfte auf dem Truppenübungsplatz Baumholder unter anderem den Transport und die Versorgung von Verletzten trainiert. Zu sehen war am Donnerstag etwa das Szenario, das eine angeschossene Soldatin in einem Zelt verarztet werden muss. Auch in weiteren Zelten waren Sanitäter aktiv. An dem Training sollten etwa 400 Militärangehörige teilnehmen, darunter auch von der Bundeswehr.