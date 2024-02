Baumarkt-Angestellter stellt flüchtenden Dieb

ILLUSTRATION – Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Oliver Dietze/dpa/Symbolbild

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Baumarktes in Ludwigshafen hat einen Ladendiebstahl verhindert und den mutmaßlichen Dieb gestellt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte der Mitarbeiter am Freitagnachmittag beobachtet, wie ein Mann einen hochwertigen Artikel in seinen Rucksack steckte und mit einem Begleiter den Markt verlassen wollte. Als der Angestellte die beiden Männer ansprach, flüchtete das Duo. Er holte einen der Männer ein, hielt ihn fest und übergab ihn der Polizei. Der zweite Mann konnte später ermittelt werden. Auf die beiden Männer im Alter von 43 und 63 wartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

PM