Archivierter Artikel vom 01.10.2020, 17:20 Uhr

Saarbrücken

Bauland im Saarland in 2019 doch teurer gewesen

Das Statistische Amt im Saarland hat zuvor veröffentliche Baulandpreise von 2019 in dem Bundesland korrigiert. Wegen eines Übermittlungsfehlers habe das Statistische Bundesamt am 16. September mit 83,66 Euro pro Quadratmeter einen zu niedrigen Wert veröffentlicht, sagte eine Sprecherin am Donnerstag in Saarbrücken. Richtig sei ein Durchschnittspreis von 94,03 pro Quadratmeter gewesen. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet. Der bundesweite Schnitt für Baulandpreise hatte im vergangenen Jahr bei 189,51 Euro gelegen.