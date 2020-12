Archivierter Artikel vom 25.06.2020, 11:20 Uhr

Bad Ems

Baugewerbe verbucht weniger Aufträge und niedrigere Umsätze

Das rheinland-pfälzische Bauhauptgewerbe bekommt die Folgen der Corona-Pandemie durch sinkende Auftragseingänge und Erlöse zu spüren. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Bad Ems vom Donnerstag verringerten sich die Auftragseingänge im Vergleich zum März 2020 kalender- und saisonbereinigt um 3,3 Prozent. Der baugewerbliche Umsatz lag um 4,2 Prozent niedriger als im Vormonat. In den ersten vier Monaten 2020 schrumpfte das Ordervolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,1 Prozent. Der Umsatz stieg dagegen noch um 9,2 Prozent. Die Corona-Pandemie hat Deutschland vor allem von März 2020 an erfasst.