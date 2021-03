Bad Ems

Baugenehmigungen abseits des Wohnungsmarktes stark gesunken

In Rheinland-Pfalz sind im vergangenen Jahr so wenige Bauten im Nichtwohnbau genehmigt worden wie seit Jahren nicht mehr. Insgesamt seien es 1247 Genehmigungen gewesen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Montag mit. Das seien acht Prozent weniger als im Jahr davor. Es wurde der Behörde zufolge sogar der bis dahin niedrigste Wert aus dem Jahr 2009 mit 1276 Genehmigungen unterschritten.