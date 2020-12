Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 18:00 Uhr

Koblenz

Bauernverband: Wolf von Liste geschützter Arten streichen

Nach dem Willen des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau (BWV) soll der Wolf von der Liste der geschützten Arten gestrichen werden. „Der Wolf gehört nicht in unsere Kulturlandschaft und bei der lauernden Gefahr für Mensch und Tier können Übergriffe nicht ausgeschlossen werden“, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Resolution des BWV-Präsidiums und der Kreisvorsitzenden. Bund und Land sollten die Voraussetzungen schaffen, damit der Wolf bejagt werden könne. Der Wolf als „gefährliches Raubtier“ müsse geschossen werden, wenn er durch Risse von Weidetieren auffällig werde oder in der Nähe von Ortschaften streune.