Plus Rheinland-Pfalz Bauernproteste: Transportbranche unterstützt Landwirte, hat aber auch eigene Ziele Der Verband des Verkehrsgewerbes Rheinland (VDV) wird am Montag die Proteste der Landwirte in Rheinland-Pfalz unterstützen. Zwar gibt es Schnittmengen bei den Forderungen der Branchen – doch das Transportgewerbe verfolgt auch eigene Ziele, wie VDV-Geschäftsführer Guido Borning im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Von Cordula Sailer-Röttgers

Bei den Bauernprotesten am Montag wird sich auch der Verband des Verkehrsgewerbes Rheinland (VDV) beteiligen. Das bestätigte unserer Zeitung dessen Geschäftsführer Guido Borning. Hintergrund sei der Schulterschluss des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) mit dem Deutschen Bauernverband. Am 15. Januar werde es eine gemeinsame Protestaktion in Berlin geben. In der ...