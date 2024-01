Plus Rheinland-Pfalz Bauernpräsident Horper zu Protesten in Rheinland-Pfalz: Alles friedlich, gesittet, vertretbar Seit Montag wird Rheinland-Pfalz von einer Protestwelle überrollt, wie sie lange nicht zu erleben war: Die Landwirte haben eine Fülle von Aktionen gestartet – und finden viel Zuspruch. Nicht nur von der Bevölkerung, auch aus anderen Branchen. Wie zufrieden ist Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, bisher? Und macht ihm die Wucht des Ganzen nicht auch Sorgen? Von Tim Kosmetschke

Die Landwirte halten das Land in Atem - und damit auch ihren Präsidenten: Michael Horper eilt von Termin zu Termin, von Demo zu Demo. Dabei ist er "sehr zufrieden" mit dem, was sein Berufsstand insbesondere in Rheinland-Pfalz da losgetreten hat - und wie das Ganze vonstattengeht, wie er im Telefonat ...