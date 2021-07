Bauern- und Winzerverband: „Bei schrecklichen Ereignissen halten alle zusammen“

Plus

Die Hilfsbereitschaft untereinander ist in diesen Tagen besonders groß, teilt Bastian Faust, Landwirt aus Niederweiler und Vorsitzender des Bauern- und Winzerverbands Rhein-Hunsrück, mit. „Ob mit Traktoren, Güllefässern oder Baggern – bei schrecklichen Ereignissen helfen alle und halten zusammen.“ In vielen Gemeinden seien die Landwirte die Ersten gewesen, die nach dem Hochwasser vor Ort gewesen sind, so Faust. „Sie sind zu Hunderten mit ihren Traktoren und Maschinen in die betroffenen Regionen gefahren.