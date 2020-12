Archivierter Artikel vom 09.04.2020, 18:00 Uhr

Mainz

Bauern und Winzer erleichtert über Ankunft von Arbeitern

Die Ankunft der ersten Saisonarbeitskräfte aus Rumänien in Deutschland hat der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd mit Erleichterung aufgenommen. Insbesondere der Gemüsebau, der Obstbau und der Weinbau seien dringend auf die Helfer aus Südosteuropa angewiesen, um arbeitsfähig zu bleiben, sagte Verbandspräsident Eberhard Hartelt am Donnerstag im Beisein von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Flughafen Hahn. Auf dem Hunsrück-Flughafen kamen an diesem Tag allerdings noch keine Arbeitskräfte an. Dies ist erst später geplant.