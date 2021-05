Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 12:40 Uhr

Heidesheim

Bauern und Naturschützer appellieren an Landesregierung

Bauernverbände und Naturschutzorganisationen haben sich in Rheinland-Pfalz zum ersten Mal zu einem gemeinsamen Appell an die Landesregierung zusammengeschlossen. Insgesamt 15 Organisationen forderten am Donnerstag mehr Personal und Geld sowie weniger Bürokratie, um sowohl die Artenvielfalt zu erhalten als auch die Existenz landwirtschaftlicher Betriebe zu sichern.