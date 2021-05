Neustadt

Bauern trotz Kälte optimistisch für Frühkartoffelernte

Die Knollen kommen: Bauern in Rheinland-Pfalz rechnen in diesem Jahr mit Frühkartoffeln in der zweiten Maihälfte in den Hofläden und damit erneut mit einem zeitlichen Vorsprung. „Die Pfalz und die angrenzenden Regionen in Rheinhessen zählen traditionell zu den frühesten Kartoffelanbau-Gebieten in Deutschland“, sagte Hartmut Magin von der Erzeugergemeinschaft „Pfälzer Grumbeere“. Dank der Klima- und Bodenbedingungen besitzt der Frühkartoffelanbau im Südwesten eine gewachsene Tradition.