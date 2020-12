Archivierter Artikel vom 09.07.2020, 14:40 Uhr

Mainz

Bauern dürfen Vorrangflächen für Futter nutzen

Angesichts der Trockenheit dürfen Landwirte in Rheinland-Pfalz bald auch brachliegende Ackerflächen zur Fütterung ihrer Tiere nutzen. Das Landwirtschaftsministerium in Mainz gibt zum 16. Juli sogenannte ökologische Vorrangflächen zur Futternutzung frei, wie es am Donnerstag mitteilte. Das heißt, dass diese Areale nun ausnahmsweise entweder zur Beweidung genutzt werden können etwa durch Schafe oder sie gemäht werden dürfen und das gewonnene Pflanzenmaterial verfüttert werden darf.