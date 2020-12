Archivierter Artikel vom 09.06.2020, 17:00 Uhr

Bauarbeiter tot auf Dach gefunden: Obduktion geplant

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein 54 Jahre alter Bauarbeiter ist auf einer Baustelle in Kaiserslautern gestorben. Der Mann war am Montagnachmittag leblos auf einem Hallendach gefunden worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Reanimationsversuche seien erfolglos geblieben. Die Polizei schließt einen Arbeitsunfall oder Fremdeinwirkung nach eigenen Angaben aus. Die Leiche das Mannes soll in den kommenden Tagen obduziert werden. Die Ermittlungen dauern der Polizei zufolge an.