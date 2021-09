Bau von Multifunktionsfläche an Loreley-Plateau beginnt

St. Goarshausen (dpa/lrs) – Auf dem Loreley-Felsplateau haben die Bauarbeiten für eine Multifunktionsfläche am Besucherzentrum begonnen. Wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte, übergab Innenminister Roger Lewentz (SPD) zwei Förderbescheide über insgesamt 185.000 Euro zur Umgestaltung des Plateaus an den Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Mike Weiland. Damit soll ein offenes Wettbewerbsverfahren für den Entwurf einer Loreley-Statue ausgeschrieben und durchgeführt werden.