Archivierter Artikel vom 31.03.2020, 15:50 Uhr

Mainz

Bastelaktion des VdK in der Corona-Krise

Der Sozialverband VdK Rheinland-Pfalz hat dazu aufgerufen, Karten, Fotos, Bilder oder Briefe in Pflegeheime zu schicken. Mit der Aktion „Pinsel-Post“ wolle man Farbe und Gefühl in den Pflege-Alltag bringen, teilte der Verband am Dienstag mit. „Kein Besuch von Verwandten, Pflegekräfte am Limit – die Corona-Krise trifft Pflegeheime und ihre Bewohner besonders hart“, heißt es in der Mitteilung. „Die Pflegebedürftigen sind sozial isoliert und vereinsamen.“ Dagegen solle die Bastelaktion helfen.