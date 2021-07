Trier

Basketball-Coach Rödl glaubt nicht an Schröder bei Olympia

Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hält einen Olympia-Start des derzeit vereinslosen NBA-Stars Dennis Schröder in Tokio für unwahrscheinlich. „Wir gehen davon aus, dass das nichts wird“, sagte der 52 Jahre alte Ex-Basketballer am Mittwoch nach einem Medientraining in Trier. Schröder, der in der vergangenen Spielzeit für die Los Angeles Lakers auflief, spielte schon beim Qualifikations-Turnier im kroatischen Split nicht für den Deutschen Basketball Bund (DBB), weil Versicherungsfragen ungeklärt blieben.