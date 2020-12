Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 15:10 Uhr

BASF will mit Herstellung von Desinfektionsmittel beginnen

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Wegen der Coronavirus-Krise will der BASF-Konzern Krankenhäusern in der Metropolregion Rhein-Neckar ab Ende dieser Woche kostenlos Hand-Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. Derzeit würden die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für die Aktion „Helping Hands“ geschaffen, da Desinfektionsmittel nicht zum Produktportfolio des Unternehmens gehörten, teilte ein Konzernsprecher am Montag in Ludwigshafen mit.