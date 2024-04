Ludwigshafen

Quartalszahlen

BASF startet mit Umsatz- und Ergebnisrückgang ins neue Jahr

Von dpa

i ARCHIV - Blaue Flüssigkeit wird in einem Labor pipettiert. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF ist wegen deutlich gesunkener Preise schwächer in das neue Jahr gestartet. Zudem belasteten negative Währungseffekte. Der Umsatz in den ersten drei Monaten schrumpfte im Jahresvergleich um 12,2 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in Ludwigshafen mitteilte. Unter dem Strich fiel ein Gewinn von knapp 1,4 Milliarden Euro an, nach fast 1,6 Milliarden ein Jahr zuvor.