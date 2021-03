Ludwigshafen

BASF: Landesregierung erlaubt Impfzentrum für Beschäftigte

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat die BASF in Ludwigshafen nach Angaben des Chemiekonzerns als offizielles Corona-Impfzentrum für seine Beschäftigten benannt. Das teilte eine Unternehmenssprecherin am Freitag in der pfälzischen Stadt mit. Man arbeite nun mit Hochdruck an den Vorbereitungen – die Einrichtung soll bis etwa Anfang April abgeschlossen sein. „Die dafür notwendigen Umbaumaßnahmen in der eigenen BASF-Multifunktionshalle haben bereits begonnen. Dazu gehören beispielsweise die Kennzeichnung von Laufwegen und die Einrichtung von Warte- und Ruheräumen“, sagte die Sprecherin.