Ludwigshafen

BASF: Impfzentrum für seine Beschäftigten in Ludwigshafen

Der BASF-Konzern plant am Standort in Ludwigshafen ein eigenes Impfzentrum für seine Beschäftigten. „Sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht und die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen geimpft sind, wird BASF in der Lage sein, vorrangig die eigene Belegschaft zu impfen“, sagte eine Sprecherin des Unternehmens am Freitag. „Im weiteren Verlauf prüfen wir ebenso ein Impfangebot für die Angehörigen der Belegschaft.“ Der Konzern sei aktuell im Gespräch mit den Behörden in Rheinland-Pfalz.