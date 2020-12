Archivierter Artikel vom 29.04.2020, 21:30 Uhr

Ludwigshafen

BASF hält an Dividende fest und streicht Ausblick

Der Chemiekonzern BASF hält trotz der Corona-Pandemie an seiner Dividende für 2019 fest. Die Ausschüttung solle unverändert 3,30 Euro je Aktie betragen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Ludwigshafen mit. Die Hauptversammlung soll darüber am 18. Juni entscheiden.