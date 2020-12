Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 13:00 Uhr

Ludwigshafen

BASF: Bis Ende 2025 keine betriebsbedingte Kündigung

Konzernleitung und Arbeitnehmervertretungen des Chemieunternehmens BASF haben für rund 34 000 Beschäftigte im Stammwerk Ludwigshafen eine neue Standortvereinbarung unterzeichnet. BASF verzichtet für die Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025 auf betriebsbedingte Kündigungen, zudem sollen jährlich durchschnittlich mindestens 1,5 Milliarden Euro in den Standort investiert werden, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Es gehe um „gelebte Sozialpartnerschaft in schwierigen Zeiten“, sagte BASF-Vorstand Michael Heinz mit Verweis auf die Corona-Krise.