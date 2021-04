Mainz

Barmer: Rekord bei Arbeitsunfähigkeitstagen

Die Barmer Krankenkasse hat bei ihren Versicherten in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr so viele Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischer Beschwerden wie noch nie verzeichnet. Dies geht aus der repräsentativen, anonymisierten Auswertung von 196 000 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen hervor, wie die Krankenkasse am Freitag mitteilte. Die Auswertung wird demnach seit 2003 durchgeführt. Wegen psychischer Leiden wie Depressionen fehlte laut Krankenkasse jeder Beschäftigte im vergangenen Jahr rechnerisch 3,7 Tage bei der Arbeit. 2019 waren es demnach noch 3,6 Tage gewesen, 2010 nur 2,4.