Ballett-Tänzerin Anna Gorokhova verlegt Training ins Freie

Archivierter Artikel vom 06.04.2020, 16:30 Uhr

Keine Vorstellung, keine Proben, kein Applaus – um trotzdem fit zu bleiben, hat Ballett-Tänzerin Anna Gorokhova ihr Training ins Freie verlegt. Im Frankfurter Osthafenpark macht die 25-Jährige regelmäßig ihre Übungen. „Drinnen ist es dazu viel zu eng“, verriet die gebürtige Russin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist alles so seltsam – ich habe gerade nichts zu tun“, sagt die Tänzerin, die seit der Spielzeit 2018/19 fest im Ensemble des Pfalztheaters Kaiserslautern engagiert ist.

Das Pfalztheater hat zum 19. April wegen der Corona-Krise den Betrieb eingestellt. „Ich befürchte, das wird auch noch länger so bleiben“, meint Gorokhova. Daher seien jetzt eigene Ideen gefragt. Die Künstlerin hat bis 2015 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt studiert und war hinterher am Staatstheater Mainz.