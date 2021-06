Mainz

Baldauf zu Wahl: „Wir stellen alles auf den Prüfstand“

Die CDU im rheinland-pfälzischen Landtag arbeitet nach Angaben ihres Fraktionsvorsitzenden Christian Baldauf weiter an einer gründlichen Analyse ihrer Niederlage bei der Landtagswahl am 14. März. „Wir sind ja dran. Es war nicht schön, natürlich nicht“, sagte er in einem am Freitag ausgestrahlten Interview von „17:30 SAT.1.LIVE – das Regionalmagazin für Hessen und Rheinland-Pfalz“. Man müsse sich auch fragen – „was ist unser Beitrag, was war der Beitrag des Bundes? Wir stellen alles auf den Prüfstand“, versprach Baldauf.