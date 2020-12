Archivierter Artikel vom 29.03.2020, 15:10 Uhr

Mainz

Baldauf will Lockerung der Grenzschließung für Erntehelfer

Der CDU-Fraktionschef im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf, hat sich für eine zeitweise Lockerung der Grenzschließung für Erntehelfer aus Osteuropa eingesetzt. In einem Schreiben an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) warnte Baldauf, die verfügten Grenzschließungen hätten „massive Auswirkungen auf die heimische Landwirtschaft“. Bei den Landwirten werde es „unweigerlich zu enormen Umsatzeinbußen kommen, die nicht selten existenzgefährdend sind“. Die Verbraucher würden die Entwicklung zunächst durch ein reduziertes Angebot an saisonalem Gemüse und dann durch Preissteigerungen zu spüren bekommen.